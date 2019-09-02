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В первые выходные осени в Уфе пройдут ярмарки

Свой товар горожанам предложат фермеры из ближайших районов республики. Они выставят на торговых площадках сельскохозяйственные товары, мясо, мед и урожай овощей и фруктов.

Первая осенняя ярмарка в Советском районе Уфы будет проходить 7 и 8 сентября перед Дворцом молодежи, а в Демском районе она пройдет 8 сентября на ул. Правды – от ул. Ухтомского до ул. Таллинской. Посетители смогут приобрести овощи, фрукты, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия. Помимо этого на ярмарке будет представлен богатый выбор сушеных ягод и продукции собственного изготовления. 

Время работы ярмарки в Советском районе – с 9.00 до 16.00, а в Деме продукты можно будет купить до 19.00.

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Автор: ufasobakaru
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