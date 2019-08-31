Участники Уфимского международного марафона получат медали с новым дизайном

В воскресенье, 1 сентября, в Уфе пройдет пятый юбилейный забег. Спортсмены будут преодолевать разные дистанции – от 2 до 42 километров. Уже побит прошлогодний рекорд по числу участников.

Цифра 5 на этом марафоне ключевая: он пятый по счету, для участия зарегистрировались уже 5 тысяч человек, всего состоится 5 забегов и один из них впервые на 5 километров. Еще уфимский марафон станет первым в России, на котором стартуют любители скандинавской ходьбы, они преодолеют дистанции в 5 и 10 километров.

Уфимский международный марафон пройдет в центре города. Старт – на улице Заки Валиди, далее участники сворачивают на Гафури, потом на Пушкина, после маршрут идет по улице Карла Маркса, затем по Ленина на Революционную. Спортсмены пробегут по Мустая Карима, Коммунистической, Чернышевского, Достоевского, Крупской, Кирова, и Театральной. Финиш – на стадионе «Динамо». Движение транспорта на этих улицах ограничат с 6.00 до 14:00. За марафонской гонкой можно будет наблюдать в прямом эфире телеканала «БСТ», начало трансляции в 7 часов 45 минут. На спортивный праздник приедут специально приглашенные гости, ведущим выступит Дмитрий Губерниев.

«Уфа.Собака.ru» в этот раз также примет участие в Уфимском международном марафоне. Смотрите, как прошел праздник в прошлом году. Какие еще события пройдут в Уфе 1 сентября, рассказываем в афише на выходные.