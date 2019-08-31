В Уфе пройдет открытая лекция о космонавтике

В сентябре популяризатор космонавтики и астрономии Филипп Терехов проведет лекцию «Скафандр: история и перспективы». Слушатели узнают о том, как создавалась экипировка для первых космонавтов.

Кроме этого, публике расскажут, как развивались скафандры, с чего начиналось их создание и как звериные шкуры эволюционировали до технологий, которые позволяют работать во враждебных условиях. На предыдущих выступлениях в Уфе Филипп Терехов рассказывал, как наблюдать за объектами на звездном небе, а на нефоруме «Арктика» в Мурманске рассказал об истории и перспективах космонавтики.

Лекция пройдет в уфимском планетарии в 19.00. Вход на мероприятие свободный.