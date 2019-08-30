В детском выпуске «Танцы» на ТНТ примут участие ребята из Уфы

Это Адель Шайбакова, Дамир Магасумов и Вика Редченко. Их пригласили на московский кастинг, где жюри отберет лучших. А после они смогут выступить с подопечными наставников шоу – Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой.

Для всех троих подростков из Уфы номера поставила участница первого шоу «Танцы» на ТНТ Алена Гуменная. Ребята уже давно занимаются танцами, но Дамир и Вика перед камерами будут выступать впервые. У Адель уже был опыт работы на съемочной площадке: она снималась в клипе уфимского коллектива «Узорица». Детский выпуск шоу покажут в эфире 1 сентября в 20.00.