В детском выпуске «Танцы» на ТНТ примут участие ребята из Уфы
Это Адель Шайбакова, Дамир Магасумов и Вика Редченко. Их пригласили на московский кастинг, где жюри отберет лучших. А после они смогут выступить с подопечными наставников шоу – Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой.
-
Фото: bashinform.ru
Для всех троих подростков из Уфы номера поставила участница первого шоу «Танцы» на ТНТ Алена Гуменная. Ребята уже давно занимаются танцами, но Дамир и Вика перед камерами будут выступать впервые. У Адель уже был опыт работы на съемочной площадке: она снималась в клипе уфимского коллектива «Узорица». Детский выпуск шоу покажут в эфире 1 сентября в 20.00.
У «Уфа.Собака.ru» есть группа во «ВКонтакте»! Подписывайтесь, и узнавайте обо всем самом интересном, что происходит в Уфе и в мире!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.