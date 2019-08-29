Дегустация школьного питания пройдет в Уфе

Она состоится 2 сентября. Родителям покажут, чем столовые школ и детских садов будут кормить ребят в новом учебном году.

Решение о проведении дегустаций приняли в городской администрации. Родителям хотят показать новое меню, чтобы «сформировать позитивное отношение к организации питания». С графиком проведения открытых обедов можно ознакомиться на сайте мэрии.

С нового учебного года организацией школьного питания будет заниматься единый оператор «Центр детского и диетического питания». Уже разработано единое меню, закуплена посуда и комплекты спецодежды для работников пищеблока. О том, как определить, полезный ли рацион предлагают детям в образовательных учреждениях, мы писали здесь.