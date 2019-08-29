В центре Уфы ограничат движение транспорта

Это связано с проведением Уфимского международного марафона, фестиваля «Мой любимый город» и фестиваля городских ресторанов «Есть». Ограничение для автомобилей введут 31 августа и 1 сентября.

Так, с 18 часов в субботу и до 23 часов воскресенья будет перекрыто движение транспорта на улице Ленина — на участке от Пушкина до Коммунистической, а также на улице Октябрьской Революции — на участке от Ленина до Советской.

Кроме того, в связи с проведением Уфимского международного марафона, будет перекрыто движение транспорта на следующих участках дорог:

– с 14 часов 31 августа до 22 часов 1 сентября – улица Заки Валиди — от пересечения с ул. Карла Маркса до пересечения с ул.Театральная.

– 1 сентября с 06.30 до 14.30 по маршруту Уфимского марафона по улицам Заки Валиди, Гафури, Пушкина, К.Маркса, Ленина, Революционная, М.Карима, Коммунистическая, Чернышевского, Достоевского, Крупской, Кирова и Театральная.

Во время подготовки и проведения фестиваля городских ресторанов «Есть» будет закрыта парковка Гостиного двора. Маршруты общественного транспорта тоже временно поменяются.