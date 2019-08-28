В Башкирии начали выдавать новые автомобильные номера
Код региона на табличке с номером стал другим. Дело в том, что старая серия «102» заканчивается.
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Фото: instagram.com
О новвоведениях сообщил начальник Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов на своей странице в Facebook. Новым трехзначным кодом региона стала серия «702». Вскоре уже во всех регистрационных подразделениях Башкирии начнут выдавать автомобильные номера с данным кодом.
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