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В Башкирии начали выдавать новые автомобильные номера

Код региона на табличке с номером стал другим. Дело в том, что старая серия «102» заканчивается.

  • Фото: instagram.com

О новвоведениях сообщил начальник Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов на своей странице в Facebook. Новым трехзначным кодом региона стала серия «702». Вскоре уже во всех регистрационных подразделениях Башкирии начнут выдавать автомобильные номера с данным кодом.

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Автор: ufasobakaru
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