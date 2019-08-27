Уфимские школьники будут оплачивать питание с помощью карты, браслета или чипа

Ряд нововведений появится в школах города в новом учебном году. Теперь меню в школьных столовых будет единым, а оплачивать питание станет проще.

Все ученики бесплатно получат специальную социальную карту, куда с помощью онлайн переводов или специальных терминалов родители смогут переводить деньги, а дети — оплачивать обеды и завтраки. Также, на случай потери карты, мамы и папы могут приобрести за 200 рублей браслет со встроенным чипом или же отдельный чип, который можно вшить в портфель, карман одежды или повесить на цепочку. В социальную карту школьника будет вписана и система безопасности. В момент входа или выхода из школы, карту просканирует специальное устройство и зафиксирует информацию в системе.

Кроме того, меню будет везде одинаковым и составляться на две недели вперед. Проект по реновации питания в школах пилотный, его цель – контроль над качеством сырья и процессом закупок продуктов. Курировать услугу будет единый оператор МАУ «Центр детского и диетического питания».