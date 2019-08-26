В Уфе появился реестр доноров костного мозга

Теперь данные доноров будут передаваться в российские трансплантационные центры, а значит, есть большая вероятность того, что доноры будут находиться быстрее.

Для того, чтобы войти в реестр доноров, достаточно подписать соглашение и сдать девять миллилитров крови для определения вашего HLA-фенотипа – набора генов, отвечающих за тканевую совместимость. Через какое-то время вы можете стать реальным донором, но можете и никогда им не стать: это зависит от того, подойдет ли когда-нибудь ваш HLA-фенотип конкретному пациенту.

Донором костного мозга может стать любой человек от восемнадцати до пятидесяти лет, весом не менее пятидесяти килограммов, считающий себя здоровым. В анамнезе не должно быть гепатитов типа B и C, сифилиса, ВИЧ, диабета, туберкулеза, малярии и онкологических заболеваний.

Сдать кровь на типирование можно в Республиканской станции переливания крови в будние дни с 8.00 до 13.00