В Республиканском музее Боевой Славы создают тактильную выставку

Выставка «Парк Победы на ладони» адаптирована для слабовидящих и незрячих людей: каждый ее экспонат можно потрогать.

Все макеты для выставки изготавливаются методом 3D-печати. Экспозиция будет состоять из моделей памятников и военной техники, которые располагаются в Парке Победы: например, среди экспонатов есть модели танков и рубка атомной подводной лодки. Вся выставка состоит из пятнадцати моделей: в нее вошли памятники, бюсты участников Великой Отечественной войны и макеты боевой техники.

Часть моделей уже напечатаны, но работа продолжается: например, на странице проекта в соцести указано, что бюст генерал-майора Минигали Шаймуратова печатался в течение ста тридцати одного часа.