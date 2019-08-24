Новый арт-объект появился в Уфе

Живую скульптуру «Поцелуй» открыли в городском центре «Арт-Квадрат». Такие же появилась одновременно в Санкт-Петербурге и итальянском Турине.

Скульптура представляет собой следы мужчины и женщины, обращенные друг к другу. Предполагается, что влюбленные должны встать на это место и обняться. Уфа стала первым городом, где появился такой арт-объект. Идея создания необычной скульптуры принадлежит Андрею Панову, он художник родом из Уфы, ювелир, член союза архитекторов России, чьи работы признаны по всему миру. Главная цель этого проекта — возрождение семейных ценностей.

Как рассказал главный архитектор Уфы Олег Байдин, такие же живые скульптуры появились одновременно в Санкт-Петербурге и в итальянском Турине.Торжественное открытие сопровождалось видео-конференцией между городами-участниками. В планах разметить «Поцелуй» во многих городах России, а потом и мира.

Новый объект притяжения для влюбленных пар открыли в присутствии именитых архитекторов, урбанистов, дизайнеров, которые приехали в Уфу на IX Международный архитектурный фестиваль «Эко-Берег».