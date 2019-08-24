Студент из Башкирии выступает на WorldSkills Kazan

Все соревнования на чемпионате проходят в своих номинациях — так называемых компетенциях. Ильмир участвует в компетенции «Архитектурная обработка камня». В стране не так много специалистов в этой области. В Казани в качестве международного эксперта выступает наставник Ильмира — Рафаэль Яхин, бронзовый призер мирового чемпионата WorldSkills Competition-2017 в Абу-Даби. Сам Ильмир уже побеждал на V Национальном чемпионате в Краснодаре в прошлом году и участвовал в национальном чемпионате Франции. На этом соревновании у него десять соперников из разных стран.

Всего в WorldSkills Kazan 2019 принимают участие более 1300 конкурсантов из 63 стран и регионов. Это молодые профессионалы в разных сферах: от столярного дела до флористики, от парикмахерского искусства до электроники, от кузовного ремонта до хлебопечения. Победить на WorldSkills можно только один раз. По стандартам чемпионата, участники не могут подавать повторные заявки, поэтому уровень конкуренции очень высокий.

WorldSkills Kazan стартовал 22 августа. По данным организаторов, трансляцию чемпионата увидели более 140 миллионов зрителей по всему миру. Победителей наградят на церемонии закрытия 27 августа.