Символ Уфимского международного марафона появился на Площади двух фонтанов

Надпись «Я люблю Уфу» окрасилась в цвета спортивного события. А на сердце появилось изображение бегуна. Уфимский международный марафоне пройдет в городе 1 сентября.

Спортивное событие состоится уже в пятый раз. Сегодня марафон входит в десятку крупнейших беговых состязаний России и топ-100 брендов Республики.

В день забега пройдет масштабный праздник «Уфа – спортивная столица», деловой форум «Спортивная Россия» и сам Уфимский международный марафон.⠀

На городском празднике пройдут бои по миксфайту, чемпионат по бодибилдингу, байк-шоу, турнир по уличному баскетболу, шоу самого сильного человека республики Эльбруса Нигматуллина и концерты звезд российской и международной эстрады. Уже известно, что в пятом юбилейном марафоне примут участие более 5 тысяч человек из 30 стран. Комментировать событие будет Дмитрий Губерниев.