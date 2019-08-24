Символ Уфимского международного марафона появился на Площади двух фонтанов
Надпись «Я люблю Уфу» окрасилась в цвета спортивного события. А на сердце появилось изображение бегуна. Уфимский международный марафоне пройдет в городе 1 сентября.
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Фото: пресс-служба УММ
Спортивное событие состоится уже в пятый раз. Сегодня марафон входит в десятку крупнейших беговых состязаний России и топ-100 брендов Республики.
В день забега пройдет масштабный праздник «Уфа – спортивная столица», деловой форум «Спортивная Россия» и сам Уфимский международный марафон.⠀
На городском празднике пройдут бои по миксфайту, чемпионат по бодибилдингу, байк-шоу, турнир по уличному баскетболу, шоу самого сильного человека республики Эльбруса Нигматуллина и концерты звезд российской и международной эстрады. Уже известно, что в пятом юбилейном марафоне примут участие более 5 тысяч человек из 30 стран. Комментировать событие будет Дмитрий Губерниев.
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