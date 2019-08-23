В Уфе пройдет фестиваль с участием солиста Мариинского театра

Оперный певец Василий Герелло выступит вместе с эстрадно-джазовым оркестром. Также мелодии исполнят музыканты Национального симфонического оркестра Башкортостана и заслуженные артисты республики.

29 августа в рамках фестиваля народного торжества «Тантан» также выступят баянисты, фольклорный ансамбль и танцевальные колективы. Участники телепроекта «Танцы» Ильшат Шабаев, Алена Гуменная и Артур Хабиров проведут танцевальный флешмоб с гостями праздника.

На площадке перед сценой проведут презентацию традиционных блюд башкирской кухни, а модели продемонстрируют национальную одежду на модном показе. Организаторы крупных городских мероприятий расскажут, как организовать любое событие, а ведущие стилисты и визажисты города проведут мастер-классы.

Мероприятие начнется на площади амфитеатра за Конгресс-холлом «Торатау» в 17.00.