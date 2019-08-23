Уфимские дороги ремонтируют по новой технологии

Асфальт на загруженных трассах станет прочнее. Поскольку из-за ремонта несколько улиц города перекрыты частично или полностью, водителей просят заранее планировать маршрут.

В Уфе на улице Сипайловской до 20 сентября продолжится ремонт на двухкилометровом участке от ул. Маршала Жукова до ул. Чудской. Там применяют технологию холодного ресайклинга. Она сделает дорогу более прочной для проезда грузовиков. Специальные машины — ресайклеры, срезают старый асфальт, измельчают его в мелкую крошку, параллельно вводя укрепляющие добавки (цемент или битум) и стабилизаторы. Смесь вновь укладывается на дорогу и уплотняется виброкатком. Такая технология исключает лишние траты и сокращает сроки ремонта. На улице Сипайловской также установят новые бордюры, пешеходные ограждения, проложат ливневку и отремонтируют тротуар.

Продолжается ремонт улицы Владивостокской от улицы 8 Марта до улицы Революционной. 23 и 24 августа там полностью перекроют движение – рабочие кладут новый асфальт.

На улице Шота Руставели приступили к укладке верхнего слоя асфальта. Работа ведется по технологии Superpave, которая учитывает климатические условия и транспортную нагрузку. Параллельно идет ремонт пешеходной дороги. Работы на участке от проспекта Октября до Уфимского шоссе по улице Шота Руставели завершатся 20 сентября.

В Калининском районе Уфы продолжается ремонт улицы Кольцевой — на участке от Александра Невского до Адмирала Ушакова. Подрядная организация планирует завершить работы до 25 сентября.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями. Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».