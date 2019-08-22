Республиканский конкурс красоты открыл новую номинацию

Ежегодный республиканский конкурс красоты и традиций «Башкортостан гузэле» пройдет в ноябре. Во время выступления участницы расскажут о традициях своего народа, покажут творческие номера и продемонстрируют модную дизайнерскую одежду.

В этом году возрастные рамки для участниц расширены: теперь за звание этнической красавицы могут побороться девочки от четырех лет. Ограничений по росту для участниц нет. В конкурсе могут участвовать девочки, девушки до двадцати трех лет и замужние женщины до тридцати пяти лет, которые владеют башкирским или татарским языком.

Заявки на участие в конкурсе организаторы принимают на электронную почту.