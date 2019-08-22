В Уфе пройдет концерт классической музыки в формате опен-эйр

26 августа перед лайфстайл центром «Башкирия» музыканты сыграют произведения Баха, Моцарта, Вивальди и других композиторов. На сцене выступит струнный квартет.

Кроме классических произведений, музыканты исполнят мелодии композиторов двадцатого века. Например, в репертуар войдут произведения американского композитора Джорджа Гершвина, аргентинского музыканта Астора Пьяццоллы и блюзовой исполнительницы Дженис Джоплин. Участники ансамбля исполнят мелодии под руководством дирижера Рустэма Сулейманова. Под открытым небом лауреаты международных конкурсов будут исполнять мелодии на скрипках, альте и виолончели.

Вечер классической музыки начнется в 19.00 на сцене перед лайфстайл центром «Башкирия».