В Уфе пройдет мероприятие для рестораторов

4 и 5 сентября в рамках «Рестопарка» пройдут лекции успешных рестораторов, семинары в неформальной обстановке и кулинарные мастер-классы от шеф-поваров. Спикеры подскажут участникам рабочие кейсы, которые можно использовать в заведениях, и поделятся секретами работы с локальными продуктами.

«Основная идея проекта – это встреча региональных отраслевых лидеров. Сибирь, Урал, Юг, Поволжье – в каждом из регионов успешно развиваются десятки ресторанных компаний, растут талантливые, яркие шефы. Давно пора рестораторам встречаться, общаться и объединяться на региональном уровне», – сообщил президент профессионального ресторанного альянса «Реал» и соорганизатор мероприятия Дмитрий Левицкий.

За два дня обучения перед рестораторами выступят двадцать экспертов, которые поделятся опытом успешного ведения бизнеса, а лучшие консультанты отрасли проведут семинары в бизнес-школе. Шефы из Москвы, Екатеринбурга, Самары и Уфы проведут кулинарные мастер-классы.

Второй день обучения завершат истории о самых дорогих провалах рестораторов в формате Stand Up. Отдохнуть после образовательной программы, пообщаться со спикерами в неформальной обстановке за коктейлем и завести полезных знакомых в любимой сфере участники смогут на вечеринке в духе Gastreet.

На протяжении двух дней мероприятия будет работать уличный маркет: там известные рестораторы и ведущие поставщики развернут выездные мини-рестораны и точки продаж.

«Рестопарк» – продукт Gastreet International Restaurant Show, самого масштабного в России образовательного ивента для рестораторов и шефов, количество участников которого за пять лет выросло в десять раз.

Регистрируйтесь на участие в «Рестопарке», где успешные рестораторы и шефы из регионов и Москвы поделятся опытом! Подробности здесь.