Первый фестиваль нетворкинга пройдет в Уфе

На встрече можно будет пообщаться с интересными людьми и послушать известных в городе спикеров. Слушателей научат, как правильно заводить деловые знакомства и дадут практические советы, которые получится применить не только в бизнесе.

Спикерами Первого фестиваля нетворкинга станут международный тренер по ораторскому искусству и деловым коммуникациям Татьяна Джумма, главный режиссер телеканала БСТ Ярослава Феоктистова, директор по маркетингу компании ПТ-Групп Мария Бикбулатова и коммерческий директор мультимедийного проекта «Уфа.Собака.ru» Зульфия Рахматуллина. Свои лекции прочтут астролог, кандидат технических наук Гульнара Соколова, бизнесмен Виталий Шведов (в 2015 году он был признан лучшим молодым предпринимателем Уфы, а в 2017 лучшим молодым предпринимателем республики), а также основатель школы презентаций, кандидат экономических наук, консультант TEDx по презентациям Олеся Хрипунова.

Организаторы фестиваля – Бизнес клуб #community133, сообщество Helpmemama и компания «ПТ-Групп» считают, что чем больше людей вы встречаете, тем больше шансы найти не просто интересные и полезные контакты, но привлечь в свой бизнес лучших клиентов, партнеров и сотрудников.

Встреча пройдет в Конгресс-холле «Торатау» 19 сентября. Билеты стоят от 150 рублей, зарегистрироваться для участия можно по ссылке.