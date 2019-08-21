Польский режиссер выступит в «Арт-Квадрате»

Кшиштоф Занусси приедет в Уфу на IV Международный кинофестиваль «Серебряный Акбузат». В День российского кино 27 августа знаменитый режиссер встретится с начинающими кинематографистами и студентами. Такая беседа была одним из условий его приезда в качестве почетного гостя.

Сам фестиваль «Серебряный Акбузат» пройдёт в Уфе с 24 по 27 августа. На кинофоруме будут представлены 48 фильмов из России и пятнадцати стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые на фестиваль в Уфу приедут участники из Непала, Ирана, Индии, Индонезии, Литвы, Франции, Польши, Молдавии и других точек мира. Уфимские зрители увидят работы двух номинантов на премию "Оскар", победителей различных кинофорумов, а также российские премьеры. Кроме показов конкурсных картин в Уфе запланированы мастер-классы и творческие встречи. Все сеансы будут проходить на базе кинотеатра "Родина". Вход для всех желающих - свободный.

Также в «Арт-Квадрате» 26 августа в 10.00 откроется выставка кинооборудования. Там будет представлено современное оснащение независимой киностудии Ural Movie Park и кинооборудование киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова. Свою экспозицию откроет Василий Петровский-Каминский, директор компании, которая занимается постановкой экшн-сцен со взрывами и стрельбой.