Парковка «Планеты» стала платной

В уфимском торгово-развлекательном центре объявили о нововведениях. За парковку теперь придется платить, но бесплатно поставить машину все же удастся.

Согласно новым правилам, первые три часа будут бесплатными, начиная с четвертого часа стоимость парковочного места составит 50 рублей в час. Внести оплату можно наличными или картой в одном из четырех паркоматов, расположенных на входе на территорию паркинга. Оставить свой автомобиль на подземной парковке «Планеты» можно с 09.00 утра до 03.00 ночи. Крышная и многоуровневая парковка останутся бесплатными.