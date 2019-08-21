Парковка «Планеты» стала платной
В уфимском торгово-развлекательном центре объявили о нововведениях. За парковку теперь придется платить, но бесплатно поставить машину все же удастся.
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Фото: bashinform
Согласно новым правилам, первые три часа будут бесплатными, начиная с четвертого часа стоимость парковочного места составит 50 рублей в час. Внести оплату можно наличными или картой в одном из четырех паркоматов, расположенных на входе на территорию паркинга. Оставить свой автомобиль на подземной парковке «Планеты» можно с 09.00 утра до 03.00 ночи. Крышная и многоуровневая парковка останутся бесплатными.
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