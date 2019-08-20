Хоккеисты «Салавата Юлаева» объявили о призе для болельщиков

Обладателя кроссовок из лимитированной коллекции с автографами всех хоккеистов клуба «Салават Юлаев» выберут в случайном порядке среди тех, кто пожертвует на строительство хосписа в Башкирии. Об этом в своем Instagram сообщил защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин.

Защитник уфимской команды также написал о том, что хоккеисты внесут личный вклад на возведение хосписа. «Я уверен, что среди моих подписчиков есть много неравнодушных людей. В Уфе планируется строительство хосписа, я думаю, это благое дело, и все мы вместе можем этому немного помочь», — сообщил спортсмен. Условия участия в розыгрыше простые: необходимо перевести сумму от 200 рублей на счет благотворительного фонда «Иман», оставить комментарий под фото о том, что деньги переведены. Сумма может быть и больше. Имя победителя станет известно 30 августа — его определят случайным образом.

Призыв о сборе средств на строительство хосписа в Башкирии объявил врио Главы республики Радий Хабиров. На его просьбу о пожертвованиях откликнулись бизнесмены, депутаты и чиновники. Кроме того, группа Brazzaville выступила в Уфе с благотворительным концертом в поддержку строительства хосписа.