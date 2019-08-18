На уфимских улицах меняют асфальт

Работы ведутся в разных районах города. Там приводят в порядок не только проезжую часть, но и пешеходные дорожки. Водителям советуют заранее планировать свой маршрут.

В Уфе временно ограничат движение транспорта по улице Летчиков. Движение транспорта будет перекрыто с 19 до 23 августа. Кроме того, там запланировано сделать двустороннюю велодорожку.

На дороге Уфа — Шакша (улице Перспективной) ограничивается движение на въезде в город. Работы завершатся в сентябре. На пяти километрах дороги асфальт кладут по технологии Superpave, она продлит срок службы покрытия. Пока на этом участке ведется ремонт, водители могут воспользоваться «старошакшинской» дорогой.

В Калининском районе Уфы с 19 августа начнется ремонт улицы Кольцевой — на участке от улицы Александра Невского до улицы Адмирала Ушакова. Дорожные работы там планируют завершить до 25 сентября.

До 19 августа перекрыта улица Обская, подрядчики асфальтируют участок от пересечения с ул. Менделеева до ул. Ст. Злобина.

Всего в этом году в Уфе отремонтируют 29 участков городских дорог общей протяженностью 48 километров.