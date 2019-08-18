Уфимский дуэт Musume выступит на фестивале в Москве

Руслан Север с дочерью Адель сыграют на Booking Maсhine Festival вместе с Thomas Mraz. А осенью состоится презентация новых песен музыкантов из Уфы.

Фестиваль пройдет 24 августа в Измайловском парке Москвы. На Booking Machine Festival выступят Oxxxymiron, Lil Skies, Markul, ATL, Obladaet, Far Nick, Ramirez (G59), Mikey и другие близкие по духу команды. Второй фестиваль BM в этом году будет проходить одновременно на двух сценах. Выступление Руслана Севера и Адель совместно с Thomas Mraz заявлено в прайм-тайм.

Совместный проект одного из первых диджеев Уфы Руслана Севера вместе с дочерью Адель получил российскую известность после шоу «Песни» на ТНТ. Thomas Mraz тоже из Уфы – это творческий псевдоним рэпера Алмаса.

Осенью Musume планирует выпуск EP-альбома, куда войдут пять новых работ на русском языке. Руслан Север рассказал, что слушателей ждет не только новое звучание и новая лирика. В альбом включена новая композиция, записанная совместно с Thomas Mraz и еще один хит. Какой именно, уфимский диджей пока не рассказал, сохранив интригу.

25 августа в школе Руслана Севера в Уфе пройдет День открытых дверей. Там покажут азы диджеинга и научат создавать треки на компьютере в домашних условиях.