Уфимский путешественник готовится перейти Альпы

Антон Сазонов путешествует по странам Европы на велосипеде и уже преодолел более 3600 километров. Сегодня он направляется в Австрию, где начинается самая физически сложная часть маршрута — переход через Альпы.

Основная идея экспедиции «Дети мира» — совместить велопутешествие с миссией по доставке писем российских школьников сверстникам в других странах. Путешествие длится уже больше двух месяцев. Антон стартовал из Уфы 12 июня, проехал по России через Самару, Саратов и Белгород, потом пересек Украину с востока на запад через 8 областей, проехал через Словакию, Венгрию и вчера остановился в Словении. У путешественника с собой 350 писем российских детей. Ребята из Уфы, Самары, Саратова, Ижевска, Туймазов и посёлка Прибельский написали своим ровесникам из Европы послания, в которых рассказывают о себе и своей стране. Переводить письма не надо, изначально они написаны на двух языках — русском и английском, есть на французском и немецком.

Антон Сазонов называет себя современным «почтальоном Печкиным» и говорит, что главная цель его велопутешествия — объединить людей, напомнить, что человеческие ценности везде одинаковые. Он считает важным, что в век цифровых технологий, соцсетей и виртуального общения дети пишут «живые» письма от руки и на бумаге. В городах, куда приезжает Антон, передать письма школьникам помогают соотечественники, живущие за рубежом.

Идея велопробега родилась в прошлом году, тогда уфимец доехал до Индонезии. В этом году проект выиграл грант Президента России, рейтинг заявки оказался из 9 тысяч проектов одиннадцатым по стране.

Сегодня Антон планирует проехать по одной из самых живописных дорог мира Гроссклотнер в Австрийских альпах. Конечная цель город Лиссабон, столица Португалии и самая западная точка Европы. Фактически путешественник проедет на велосипеде всю Европу от Уральских гор до Атлантического океана. А это примерно 6000 километров через 11 стран - Украину, Словакию, Венгрию, Словению, Австрию, Лихтенштейн, Швейцарию, Францию, Андорру, Испанию и Португалию. Подробности своих приключений уфимец публикует на своих страницах в соцсетях. В октябре Антон Сазонов вернется в Россию и начнет планировать следующее путешествие. Пока в планах Китай и все республики бывшего Советского Союза.