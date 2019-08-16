Госавтоинспекция Уфы предупреждает водителей о массовых проверках.

Во время массовых проверок ГИБДД также обратит внимание и на состояние автомобилистов. Сотрудники дорожно-постовой службы могут остановить любого водителя и попросить предъявить документы. Где именно установят посты – не сообщается. Всех, кто за рулем, просят быть внимательными и аккуратными на дорогах. Кроме того, сотрудники обратят внимание на соблюдение пешеходами правил дорожного движения.