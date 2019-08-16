Госавтоинспекция Уфы предупреждает водителей о массовых проверках.
Сотрудники ведомства сегодня проверяют документы, соблюдение правил перевозки пассажиров, особенно детей. Обратят внимание и на пешеходов.
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Фото: freepik.com
Во время массовых проверок ГИБДД также обратит внимание и на состояние автомобилистов. Сотрудники дорожно-постовой службы могут остановить любого водителя и попросить предъявить документы. Где именно установят посты – не сообщается. Всех, кто за рулем, просят быть внимательными и аккуратными на дорогах. Кроме того, сотрудники обратят внимание на соблюдение пешеходами правил дорожного движения.
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