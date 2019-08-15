Российский фильм в жанре фэнтези выйдет в уфимский прокат

«Эбигейл» – это сказка для всей семьи про неизведанный магический мир, который открывает главная героиня. Картина получилась в стиле стимпанк и в ней соединилось историческое кино и параллельные миры.

По сюжету фильма девушка Эбигейл живет в городе, где бушует эпидемия загадочной болезни. Когда она была ребенком, ее отца забрали. Когда в Эбигейл пробуждаются необыкновенные способности, она узнает, что ее город на самом деле полон магии. А эпидемия – обман и прикрытие для властей, чтобы забирать магов. И тогда главная героиня идет наперекор властям, чтобы разыскать своего отца.

Главные роли в фильме исполняют Тинатин Далакишвили, Риналь Мухаметов, Артем Ткаченко, Равшана Куркова, Ксения Кутепова и Глеб Бочков, для которого эта роль – дебют на большом экране. В картине также появится голливудский актер Эдди Марсан, он сыграет отца главной героини.

Фильм выходит в широкий прокат 22 августа не только в России, но и в некоторых странах Европы и Азии. Премьерный показ в Уфе состоится 21 августа в 20-00 в кинотеатре «Синема парк Семья».