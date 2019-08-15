Ирина Хакамада расскажет о деловой интуиции на новом мастер-классе

Автор книг о мотивации и личном успехе приедет в Уфу. Ирина Хакамада поделится опытом, как управлять своими эмоциями, временем и достигать успеха, пользуясь интуицией в принятии решений.

Многие богатейшие люди планеты признают, что своим победам и судьбоносным решениям обязаны именно интуитивному озарению. Бизнес-тренер, писатель Ирина Хакамада расскажет, как использовать свои скрытые возможности и с их помощью достигать успеха не только в деловой, но и в личной жизни. На встречу в Уфе приглашают бизнесменов, руководителей компаний и всех, кто хочет стать успешным.

Встреча «Деловая интуиция: как предсказать непредсказуемое» пройдет 10 сентября в Crowne Plaza Ufa - Congress Hotel. Сейчас зарегистрироваться на мастер-класс можно по специальной цене.