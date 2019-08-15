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Парковка у железнодорожного вокзала в Уфе закроется

Это временная мера, связанная с реконструкцией вокзала. Кроме того, там изменится схема движения транспорта.

  • Фото: пресс-служба администрации Уфы

С 15 августа по 30 ноября закроется автомобильная парковка, которая расположена на привокзальной площади. Здесь уже демонтированы дорожные знаки. А по улице Вокзальной на участке от пересечения с улицей Карла Маркса до остановки «Железнодорожный вокзал» временно меняется схема движения транспорта. Водителей просят обращать внимания на новые указатели и отнестись с пониманием к нововведениям.

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Автор: ufasobakaru
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