Парковка у железнодорожного вокзала в Уфе закроется

Это временная мера, связанная с реконструкцией вокзала. Кроме того, там изменится схема движения транспорта.

С 15 августа по 30 ноября закроется автомобильная парковка, которая расположена на привокзальной площади. Здесь уже демонтированы дорожные знаки. А по улице Вокзальной на участке от пересечения с улицей Карла Маркса до остановки «Железнодорожный вокзал» временно меняется схема движения транспорта. Водителей просят обращать внимания на новые указатели и отнестись с пониманием к нововведениям.