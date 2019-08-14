Ильдар Абдразаков выпускает дебютный сольный альбом

В него вошли фрагменты произведений из опер Джузеппе Верди. Релиз намечен на 16 августа.

Ильдар Абдразаков решил выбрать наиболее важные для него самого фрагменты из музыкальных творений великого композитора. В записи альбома принял участие звездный состав: Роландо Вильясон и оркестр «Метрополитен» из Монреаля под управлением Янника Незе-Сегена. Альбом открывает музыка из оперы «Аттила», где Ильдар Абдразаков поет вместе с Роландо Вильясоном (в роли раба Ульдино).

Партия Аттилы — визитная карточка исполнителя. В апреле 2018 года после спектакля в Театре Лисеу в Барселоне музыкальные критики назвали уфимского оперного певца «лучшим исполнителем партии вождя гуннов» и «истинным преемником великого Сэмюэла Рэйми». В Уфе премьера оперы «Аттила» в постановке и с участием Ильдара Абдразакова состоялась весной этого года.

Альбом к релизу готовит одна из крупнейших звукозаписывающих компаний Deutsche Grammophon. Выпуск запланирован на 16 августа. В официальном заявлении «Дойче Граммофон» Ильдар Абдразаков указан как один из лучших вердиевских басов всех времен.