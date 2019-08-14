Аккаунты Музея истории Уфы появились в соцсетях
Музейные экспонаты можно посмотреть виртуально, а также помочь музею пополнить коллекцию.
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Фото: museum-ufa.ru
Подписаться на обновления Музея истории Уфы можно в ВКонтакте, Facebook и Instagram. На страницах публикуются фотографии из фондов музея, справочная информация по истории города, а также новости о знаменитых уроженцах Уфы. Сейчас музей готов принимать на временное хранение старинные вещи и старые открытки из личных архивов горожан. Ценность таких экспонатов оценит экспертная комиссия. Позже музей сможет выкупать особо ценные предметы. Открытие Музея истории Уфы планируется в сентябре.
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