Аккаунты Музея истории Уфы появились в соцсетях

Подписаться на обновления Музея истории Уфы можно в ВКонтакте, Facebook и Instagram. На страницах публикуются фотографии из фондов музея, справочная информация по истории города, а также новости о знаменитых уроженцах Уфы. Сейчас музей готов принимать на временное хранение старинные вещи и старые открытки из личных архивов горожан. Ценность таких экспонатов оценит экспертная комиссия. Позже музей сможет выкупать особо ценные предметы. Открытие Музея истории Уфы планируется в сентябре.