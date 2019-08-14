Русдрам открыл продажу билетов

158-ой театральный сезон официально отрывается в октябре. Но в августе и сентябре актеры театра сыграют спектакли на Камерной сцене. 26 августа зрители увидят «Смерть Тарелкина», 27 августа выйдет постановка «Охота на акул». Спектакль «Комната сына» можно посмотреть 28 августа. А уже в середине сентября – 18 и 19 числа – зрителей ждет премьерный спектакль «Зыковы». Кассы уже начали работу, они открыты с 11 до 19 часов. Также электронные билеты можно купить на сайте Русского драматического театра.