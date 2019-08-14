Angry Birds 2 выходит в уфимский прокат

На этот раз в противостояние птичек и свиней вмешается третья сторона.

Конфликт между героями постепенно сошел на нет, теперь стороны не враждуют. Однако атмосфера на Острове Птиц и Острове Свиней перестает быть такой расслабленной и веселой, когда с неба начинают падать гигантские ледяные шары. Выясняется, что угроза исходит от жителей загадочного третьего острова. Король Острова Свиней предлагает птицам объединить усилия в борьбе против их общего врага.

Главные роли в новом мульфильме озвучили российские звезды Александр Ревва, Тимур Родригез, Сергей Бурунов, Ирина Горбачева, Лиза Арзамасова и участники утреннего шоу «Бригада У» Джем и Вики. Одному из птенчиков свой голос подарил самый юный актер дубляжа – Андрей Кислов, сын певицы Полины Гагариной. «Angry Birds 2 в кино» стартует в уфимских кинотеатрах 15 августа.