Обследоваться на ВИЧ-инфекцию можно в уфимском офисе МФЦ

Прием в многофункциональном центре один раз в неделю ведут медсестра, врач и психолог-консультант. Сдав тест на ВИЧ-инфекцию, результат можно получить через 15-20 минут. Пока готовится анализ, специалисты ответят на вопросы и расскажут о том, как обезопасить себя от заражения. Тестирование добровольное, результаты его строго конфиденциальны. В августе такой информационный пункт будет работать в Уфе в отделении по адресу Новомостовая, 8. Пройти обследование можно семнадцатого и двадцать четвертого августа с 12.00 до 19.00 часов.