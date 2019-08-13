Обследоваться на ВИЧ-инфекцию можно в уфимском офисе МФЦ
Специалисты сделают экспресс-тест, расскажут о путях заражения и о способах профилактики болезни.
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Фото: мэрия Уфы
Прием в многофункциональном центре один раз в неделю ведут медсестра, врач и психолог-консультант. Сдав тест на ВИЧ-инфекцию, результат можно получить через 15-20 минут. Пока готовится анализ, специалисты ответят на вопросы и расскажут о том, как обезопасить себя от заражения. Тестирование добровольное, результаты его строго конфиденциальны. В августе такой информационный пункт будет работать в Уфе в отделении по адресу Новомостовая, 8. Пройти обследование можно семнадцатого и двадцать четвертого августа с 12.00 до 19.00 часов.
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