Максимальный звездопад можно увидеть сегодня

Максимальный метеорный поток жители Башкирии могут увидеть в ночь с 12 на 13 августа. Чтобы без помех наблюдать это явление, лучше выехать за город: падение звезд в предутренние часы лучше видно там, где меньше иллюминации. Поток Персеид один из самых доступных для наблюдения без специальных приборов. Яркие белые метеоры можно видеть в небе ежегодно с 17 июля по 24 августа, обычно поток достигает пика к двенадцатому числу. В эту ночь можно насчитать до 100 метеоров в час.

Свое название явление получило в честь созвездия Персея,оно является источником метеоритного дождя с точки зрения земного наблюдателя. Среди Персеид очень много болидов (значительно больше, чем у других потоков), яркость которых достигает яркости Венеры. Они часто оставляют после себя яркий дымный след, который бывает виден в течение нескольких секунд. Наблюдениям в Уфе сегодня может помешать только облачность. Синоптики прогнозируют дожди в ближайшие сутки. Если сегодня не получится увидеть Персеиды, разглядеть их можно в любые другие ночи до 24 августа.