Творческие люди Уфы выразили соболезнования Юрию Шевчуку

Фания Акрамовна художница, преподавала на художественно-графическом факультете Башкирского педуниверситета. Ее сын тоже учился в этом же уфимском вузе. Сегодня в Уфе прошла церемония прощания, похоронят Фанию Акрамовну на Южном кладбище. Свои соболезнования выразили ее коллеги, творческие люди: художники, музыканты и все поклонники творчества Юрия Шевчука. В своих интервью он неоднократно говорил о том, насколько они были близки с матерью и часто приезжал в Уфу, чтобы ее проведать.