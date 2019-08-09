LUMEN записали саундтрек для комикса

В октябре LUMEN отправится в тур с новой концертной программой. Она называется "С̶т̶р̶а̶х̶". Название выглядит именно так – слово «страх» перечеркнуто. Новая одноименная песня станет еще и саундтреком к комиксу. Трек презентуют 21 сентября в канун всемирного Дня Бэтмена и он станет звуковой дорожкой к комиксу «Бэтмен. Темные ночи. Металл". Написать музыку уфимцам предложило издательство, которое выпускает истории о Темном рыцаре в нашей стране. Это новый опыт: до этого в России никто не писал музыкальное сопровождение для комиксов. Для саундтрека группа подготовила 11 композиций. Одна из них написана специально. Десять других — песни с прошлых альбомов.

Сейчас LUMEN готовится к турне по российским городам, а еще музыканты выступят с концертом в Минске. В новой программе уфимские рокеры расскажут о ежедневных сражениях человека с тревогами, фобиями и комплексами, ведь человек всегда чего-то боится: одиночества, отсутствия перспектив, войны, смерти или нелюбви. Солист группы Тэм Булатов считает, что есть два исхода: или страх сломит и изменит человека, или же человек сломит страх и изменится сам. В Уфе группа выступит 23 октября.