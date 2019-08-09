Премьера фильма «Таганок» состоится осенью
Уфимский режиссер Айнур Аскаров рассказал, что съемочная группа завершает работу над картиной.
Полнометражный художественный фильм начали снимать год назад по мотивам одноименной повести Мустая Карима. Основные съемки прошли еще прошлым летом в деревне Толпарово Гафурийского района. Уфа.Собака.ru пообщалась с Айнуром Аскаровым и он рассказал, что сейчас завершен монтаж картины, дописывается музыка, монтируется звук, доделывается графика. Режиссер надеется, что фильм будет готов к концу сентября и уже в октябре состоится его премьера. Над созданием картины «Таганок» работает киностудия «Башкортостан» совместно с кинокомпанией «Живая лента» и студией «Аскарфильм».
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