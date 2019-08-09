Премьера фильма «Таганок» состоится осенью

Полнометражный художественный фильм начали снимать год назад по мотивам одноименной повести Мустая Карима. Основные съемки прошли еще прошлым летом в деревне Толпарово Гафурийского района. Уфа.Собака.ru пообщалась с Айнуром Аскаровым и он рассказал, что сейчас завершен монтаж картины, дописывается музыка, монтируется звук, доделывается графика. Режиссер надеется, что фильм будет готов к концу сентября и уже в октябре состоится его премьера. Над созданием картины «Таганок» работает киностудия «Башкортостан» совместно с кинокомпанией «Живая лента» и студией «Аскарфильм».