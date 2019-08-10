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Уфимская мэрия дала срок на спасение машин от утилизации

Опубликован новый порядок обращения с бесхозными автомобилями, которые брошены в городских дворах.

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Жители города могут сообщать о таких машинах в администрацию города. Учетом автомобилей займется Управление коммунального хозяйства и благоустройства. Получив заявку, специалисты отправят автомобиль на спецстоянку. А потом будут искать собственника машины. Если хозяин найдется, ему предложат убрать автомобиль в другое место в течение десяти дней. Если же владелец старой машины так и не откликнется, автомобиль отправят на утилизацию.

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Автор: ufasobakaru
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