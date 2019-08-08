18+

В Уфе запустили автомобильное движение по Тимашевскому путепроводу

Мост связывает северную часть Уфы с Бирским трактом и северной промышленной зоной. Теперь переезд через железнодорожные пути обойдется без километровых заторов.

  • Фото: bashinform.ru

Строительство тимашевского переезда длилось три года и обошлось в 937 миллионов рублей. Он сооружен по последним технологиям. Помимо моста над железной дорогой построены подходы к улице Свободы и Бирскому тракту. Если новый переезд не будет справляться с автомобильным трафиком, есть возможность строительства дополнительного второго путепровода. 

У «Уфа.Собака.ru» есть группа во «ВКонтакте»! Подписывайтесь, и узнавайте обо всем самом интересном, что происходит в Уфе и в мире!

Комментарии (0)
Автор: ufasobakaru
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты