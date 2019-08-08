В Уфе запустили автомобильное движение по Тимашевскому путепроводу

Мост связывает северную часть Уфы с Бирским трактом и северной промышленной зоной. Теперь переезд через железнодорожные пути обойдется без километровых заторов.

Строительство тимашевского переезда длилось три года и обошлось в 937 миллионов рублей. Он сооружен по последним технологиям. Помимо моста над железной дорогой построены подходы к улице Свободы и Бирскому тракту. Если новый переезд не будет справляться с автомобильным трафиком, есть возможность строительства дополнительного второго путепровода.