Материнский капитал проиндексируют в 2020 году

С 2020 году материнский капитал, впервые с 2016 года проиндексируют.

Сейчас сумма премии за рождение третьего ребенка составляет 453 тысячи рублей. Вопрос об индексации маткапитала был поднят в третий раз, и получил положительное решение. С 1 января 2020 года его сумма увеличится на четыре процента и составит более 471 тысячи рублей. Рост выплаты планируют продолжить, в 2021 году увеличив сумму выплат до 489 тысяч.

Ранее стало известно, что в России увеличат пособия на детей из малообеспеченных семей – с 1500 рублей до 10 тысяч рублей.