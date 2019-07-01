В июле жители Уфы увидят последнее за три года лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля астрономы Уфы будут наблюдать второе лунное затмение в этом году и последние до 2022 года.

Лунные затмения происходят во время полнолуний, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной прямой и Луна, двигаясь по орбите, входит в земную тень.

16 июля Луна появится уже около 9 часов вечера, а затмение начнется в 23:43 по местному времени. В 01:02 спутник Земли левым краем начнет входить в земную тень, но не полностью. В тени окажется лишь верхняя часть Луны. Ожидается, что больше половины земного спутника будет затенено. Наблюдать это явление можно будет в течение почти трех часов.

Следующее, тоже неполное лунное затмение можно будет увидеть только в ноябре 2022 года. А полное – в сентябре 2025.