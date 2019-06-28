В Уфе отремонтируют улицу Владивостокскую
Улицу Владивостокскую закрывают на ремонт – рабочие снимут асфальт и будут укладывать новый с 28 по 29 июня.
Работы будут проводить на участке от улицы 8 марта до улицы Революционной, общая протяженность которого более 600 метров. 28 июня ограничения на проезд будут действовать с 9:00 до 16:00, 29 июня – с 9:00 до 17:00. Рабочие также подготовят к ремонту пешеходные тротуары на этом участке.
В городской администрации советуют выбрать путь объезда и выполнять требования дорожных указателей.
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