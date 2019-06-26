С января в Уфе начнут регулировать яркость светодиодной рекламы на улицах

Новые СанПиНы будут действовать с января 2020 года. Теперь в темное время суток вывески должны иметь «немерцающий, приглушенный свет», не создающий прямонаправленных в окна соседних домов лучей. Вечером и ночью яркость экранов будет убавлена, особенно в тех районах, где вывески расположены в зонах жилой застройки.

За нарушение правил юридическим лицам грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. И штрафовать владельцев рекламных конструкций смогут члены специальной административной комиссии, а не только сотрудники Роспотребнадзора. Нововведения могут привести к тому, что большая часть бегущих строк и прожекторов будет заменена на новые образцы, в которых яркость можно регулировать.