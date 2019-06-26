С января в Уфе начнут регулировать яркость светодиодной рекламы на улицах
На очередном заседании Горсовета, депутаты приняли решение ужесточить правила размещения и оформления световой рекламы на улицах города. Теперь никакого мерцания и больших мониторов.
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Фото: vk.com/autonews_ufa
Новые СанПиНы будут действовать с января 2020 года. Теперь в темное время суток вывески должны иметь «немерцающий, приглушенный свет», не создающий прямонаправленных в окна соседних домов лучей. Вечером и ночью яркость экранов будет убавлена, особенно в тех районах, где вывески расположены в зонах жилой застройки.
За нарушение правил юридическим лицам грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. И штрафовать владельцев рекламных конструкций смогут члены специальной административной комиссии, а не только сотрудники Роспотребнадзора. Нововведения могут привести к тому, что большая часть бегущих строк и прожекторов будет заменена на новые образцы, в которых яркость можно регулировать.
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