Памятник Шайхзаде Бабичу откроют во время V Всемирного Курултая башкир
В Уфе в июне откроют памятник башкирскому поэту и политическому деятелю Шайхзаде Бабичу.
Его откроют 28-29 июня, в дни проведения V Всемирного Курултая башкир, а сам памятник будет стоять перед зданием «Телецентра». Автор скульптуры – народный художник РФ Андрей Ковальчук, также являющийся автором памятника Мустаю Кариму. Памятник находится в работе и пока неизвестно, как он будет выглядеть.
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