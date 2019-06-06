Памятник Шайхзаде Бабичу откроют во время V Всемирного Курултая башкир

Его откроют 28-29 июня, в дни проведения V Всемирного Курултая башкир, а сам памятник будет стоять перед зданием «Телецентра». Автор скульптуры – народный художник РФ Андрей Ковальчук, также являющийся автором памятника Мустаю Кариму. Памятник находится в работе и пока неизвестно, как он будет выглядеть.