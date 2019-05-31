В Башкирии изменили время продажи алкоголя

Так, к дням, в которые запрещено продавать алкоголь добавился День молодежи (27 июня), День знаний (1 или 2 сентября) и дни официальных сабантуев.

Основное изменение в законе коснулось действующего запрета на ежедневную продажу алкогольных напитков. Теперь купить их можно с 10:00 до 22:00 (вместе с 8:00 до 23:00). Как сообщают депутаты Госсобрания, закон был принят на основании многочисленных обращений жителей и обсуждался в интернете.

Напомним, сабантуй в Уфе в этом году пройдет 12 июня, в День Города.