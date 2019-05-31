В Башкирии изменили время продажи алкоголя
Депутаты Госсобрания приняли новый закон, регулирующий продажи алкоголя.
Так, к дням, в которые запрещено продавать алкоголь добавился День молодежи (27 июня), День знаний (1 или 2 сентября) и дни официальных сабантуев.
Основное изменение в законе коснулось действующего запрета на ежедневную продажу алкогольных напитков. Теперь купить их можно с 10:00 до 22:00 (вместе с 8:00 до 23:00). Как сообщают депутаты Госсобрания, закон был принят на основании многочисленных обращений жителей и обсуждался в интернете.
Напомним, сабантуй в Уфе в этом году пройдет 12 июня, в День Города.
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