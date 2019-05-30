В Уфе пройдет первый в Башкирии велосипедный форум

Активисты будут обсуждать вопросы велосипедной инфраструктуры и культуры велоспорта, а горожане смогут узнать статистику, связанную с велосипедами и планы того, как изменится Уфы в ближайшем будущем. В форуме смогут участвовать все желающие, зарегистрировавшиеся на сайте.

Программа будет разделена на два блока. В первом обсудят создание велосипедных дорожек, безопасные велосипедные стоянки, создание велопрокатов и правила движения для велосипедистов. После кофе-брейка углубятся в вопросы строительства велоинфраструктуры в российских условиях и поднимут вопросы доступной среды для инвалидов.