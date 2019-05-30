В Уфе пройдет первый в Башкирии велосипедный форум
31 мая в «Конгресс-холле “Торатау”» пройдет первый в республике форум «Велореспублика».
Активисты будут обсуждать вопросы велосипедной инфраструктуры и культуры велоспорта, а горожане смогут узнать статистику, связанную с велосипедами и планы того, как изменится Уфы в ближайшем будущем. В форуме смогут участвовать все желающие, зарегистрировавшиеся на сайте.
Программа будет разделена на два блока. В первом обсудят создание велосипедных дорожек, безопасные велосипедные стоянки, создание велопрокатов и правила движения для велосипедистов. После кофе-брейка углубятся в вопросы строительства велоинфраструктуры в российских условиях и поднимут вопросы доступной среды для инвалидов.
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