Жители Башкирии получат дополнительный выходной 4 июня

На следующей неделе жители Башкирии получат еще один выходной – во вторник, 4 июня.

Постановление было опубликовано на официальном сайте главы республики. В этот день мусульмане будут праздновать Ураза-байрам и окончание священного месяца Рамадана. Рабочий день в понедельник, 3 июня, также сократят на один час.

Напомним, праздновать Ураза-байрам в Уфе будут на двух площадках – в этно-парке «Ватан» и возле лайфстайл центра «Башкирия». Организаторы планируют накормить всех желающих пловом.