В уфимском микрорайоне «Миловский парк» появится школа на 1220 мест

На портале госзакупок появилась информация о том, кто построит школу в ЖК «Миловский парк» – был выбран застройщик «Су-10».

Проектируемая школа будет с переменной этажностью – от двух до четырех этажей, общей площадью 18 тысяч квадратных метров. Возле школы по проекту планируют разместить спортзону с двумя баскетбольными площадками, полем для мини-футбола и беговыми дорожками, две волейбольные площадки и зоны для детских игр.

В школе дети будут учиться в одну смену – с 1 по 11 класс. Рядом со школой в перспективе может появится детский СА на 262 места и еще один жилой квартал 4-6 этажной застройкий.

Школу планируют построить к августу 2020 года. Ее цену определили в 814,7 миллионов рублей.