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В Уфе 4 июня отпразднуют Ураза-байрам

4 июня верующие мусульмане будут праздновать окончание месяца Рамадан. В Уфе в этот день проведут масштабный праздник.

  • Фото: пресс-служба Администрации Уфы

«Ураза-байрам» будут праздновать в этно-парке «Ватан» с 12:00. Там в течение всего дня будут выступать звезды башкирской и татарской эстрады, возле сцены расположится ярмарка халяльной продукции, среди гостей праздника будут разыгрывать призы. Вторая площадка для празднования расположится у лайфстайл центра «Башкирия» и начнет работать в 11:00. Будут развлечения для детей и взрослых, а всех гостей угостят пловом.

– Организаторы планируют накормить пловом более десяти тысяч человек, - пояснили в администрации города.

 

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Автор: ufasobakaru
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